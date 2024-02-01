1 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:30 | 01 февраля
Качество водоснабжения станет лучше ещё в шести районах области
12:07 | 01 февраля
К юбилею вывода советских войск из Афганистана в регионе пройдёт комплекс мероприятий
12:00 | 01 февраля
Анна Доровская готовится к первому сольному концерту
11:00 | 01 февраля
Саратовские врачи проведут кардиоскрининг посетителей выставки ВДНХ
10:00 | 01 февраля
В кинотеатре «Победа» откроется выставка художественных работ о старинных храмах
09:00 | 01 февраля
Национальную программу «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных»
19:02 | 31 января
По региональной программе начнётся ремонт водно-гребной базы "Олимпия"
16:00 | 31 января
Еще 201 детский сад улучшит условия пребывания детей в этом году
15:30 | 31 января
В Вольске отметили юбилей районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
15:00 | 31 января
Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2023 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Анна Доровская готовится к первому сольному концерту

Новости
Анна Доровская готовится к первому сольному концерту


Победительница телепроекта «Голос.Дети» на Первом канале, победительница ХХI молодежных Дельфийских игр России Анна Доровская готовится к своему первому сольному концерту на профессиональной сцене в родном Саратове. Символично, что ученица музыкально-эстетического лицея имени Шнитке города Энгельса впервые выступит с сольным концертом в год юбилея Альфреда Шнитке.

Для первого сольного выступления Анна выбрала известные песни российских композиторов и популярные авторские композиции. У нее великолепная вокальная техника, широкий диапазон и уникальный тембр.

Аня занимается музыкой с детства, прошла высокий конкурс в ДМШ им.Л.И.Шугома при Саратовской консерватории. В настоящее время Анна учится в музыкально-эстетическом лицее им. Альфреда Шнитке в Энгельсе и занимается индивидуально с педагогом по вокалу.

Одним из ярких достижений в музыкальной конкурсной карьере Анны Доровской стала победа на XXI молодежных Дельфийских играх в Красноярске. Несмотря на юный возраст, она завоевала золотую медаль в номинации «Эстрадный вокал», успешно выступила на Музыкальном форуме Леонида Агутина и фестивале «Москва встречает гостей».

2022 год стал знаковым для Анны Доровской. Она - победительница знаменитого музыкального проекта Первого канала «Голос. Дети». Проникновенное исполнение песни «Течет река Волга» никого не оставила равнодушным. Анну пригласили к участию в следующем сезоне «Голос.УжеНеДети», где она показала другие стороны своего таланта, заявив о себе как о джазовой певице.

Анна Доровская продолжает развиваться в музыкальной сфере, пишет авторские композиции и принимает участие в концертах на самых разных площадках России. Самая значимая из которых - Государственный Кремлевский дворец.

29 февраля состоится первый сольный концерт «Ангел музыки всегда со мной» на исторической сцене Саратовского ТЮЗа.