Анна Доровская готовится к первому сольному концерту

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Победительница телепроекта «Голос.Дети» на Первом канале, победительница ХХI молодежных Дельфийских игр России Анна Доровская готовится к своему первому сольному концерту на профессиональной сцене в родном Саратове. Символично, что ученица музыкально-эстетического лицея имени Шнитке города Энгельса впервые выступит с сольным концертом в год юбилея Альфреда Шнитке.Для первого сольного выступления Анна выбрала известные песни российских композиторов и популярные авторские композиции. У нее великолепная вокальная техника, широкий диапазон и уникальный тембр.Аня занимается музыкой с детства, прошла высокий конкурс в ДМШ им.Л.И.Шугома при Саратовской консерватории. В настоящее время Анна учится в музыкально-эстетическом лицее им. Альфреда Шнитке в Энгельсе и занимается индивидуально с педагогом по вокалу.Одним из ярких достижений в музыкальной конкурсной карьере Анны Доровской стала победа на XXI молодежных Дельфийских играх в Красноярске. Несмотря на юный возраст, она завоевала золотую медаль в номинации «Эстрадный вокал», успешно выступила на Музыкальном форуме Леонида Агутина и фестивале «Москва встречает гостей».2022 год стал знаковым для Анны Доровской. Она - победительница знаменитого музыкального проекта Первого канала «Голос. Дети». Проникновенное исполнение песни «Течет река Волга» никого не оставила равнодушным. Анну пригласили к участию в следующем сезоне «Голос.УжеНеДети», где она показала другие стороны своего таланта, заявив о себе как о джазовой певице.Анна Доровская продолжает развиваться в музыкальной сфере, пишет авторские композиции и принимает участие в концертах на самых разных площадках России. Самая значимая из которых - Государственный Кремлевский дворец.29 февраля состоится первый сольный концерт «Ангел музыки всегда со мной» на исторической сцене Саратовского ТЮЗа.