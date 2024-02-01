Саратовские врачи проведут кардиоскрининг посетителей выставки ВДНХ

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На Международной выставке-форуме «Россия» 2 февраля пройдет отраслевой День здоровьяВ рамках мероприятия будут организованы различные тематические площадки, пройдут лекции и презентации, ярмарки здоровья.Основным событием станет Пленарная сессия «Здравоохранение России: достижения и возможности». На сессии будут представлены достижения российского здравоохранения в период COVID-19, создание лекарственных средств, российские технологические прорывы, представлены векторы дальнейшего развития.Министр здравоохранения региона Олег Костин откроет площадку Саратовской области.Площадка будет не только интересной, но и полезной. Специалисты наших лечебных учреждений проведут экспресс кардиоскрининг для всех желающих, продемонстрируют возможности дистанционного мониторинга пациентов, инновационных раневых повязок «ХитоПран». СГМУ им. Разумовского представит лечебное и диетическое питание, другие медицинские разработки. Все, что будет продемонстрировано, уже применяется на практике, облегчает диагностику и лечение, служат врачам и пациентам. В течение Дня здоровья все посетители смогут посмотреть фильм о строительстве новых крупных объектов области, которые скоро будут введены в эксплуатацию, а медицинские сестры – гостеприимных хозяйки саратовского стенда проведут демонстрацию медицинской одежды.«В Саратовской области в течение 5 лет в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения», инициированного Президентом нашей страны Владимиром Путиным, происходит беспрецедентное обновление материально-технической базы медицинских организаций, осуществляется строительство новых объектов здравоохранения. ⠀Основным критерием доступности и качества медицины является уровень развития первичной медико-санитарной помощи. В этом нам есть, чем гордиться, что продемонстрировать, и куда развиваться дальше. В рамках таких нужных всероссийских масштабных мероприятий мы обмениваемся опытом, показываем то, что уже применяется в наших лечебных учреждениях и приносит практическую пользу, смотрим, как развивается здравоохранение в других регионах», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.