1 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:30 | 01 февраля
Качество водоснабжения станет лучше ещё в шести районах области
12:07 | 01 февраля
К юбилею вывода советских войск из Афганистана в регионе пройдёт комплекс мероприятий
12:00 | 01 февраля
Анна Доровская готовится к первому сольному концерту
11:00 | 01 февраля
Саратовские врачи проведут кардиоскрининг посетителей выставки ВДНХ
10:00 | 01 февраля
В кинотеатре «Победа» откроется выставка художественных работ о старинных храмах
09:00 | 01 февраля
Национальную программу «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных»
19:02 | 31 января
По региональной программе начнётся ремонт водно-гребной базы "Олимпия"
16:00 | 31 января
Еще 201 детский сад улучшит условия пребывания детей в этом году
15:30 | 31 января
В Вольске отметили юбилей районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
15:00 | 31 января
Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2023 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Национальную программу «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных»

Новости
Национальную программу «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных»


На брифинге министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал об итогах реализации в области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Приоритетными проектами, реализуемыми в Саратовской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», являются Платформа обратной связи, переход на электронный документооборот, перевод услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, повышение цифровой грамотности населения, в частности путем проведения Уроков цифры и другие.

Так, например, проект «Госвеб» реализуется в регионе с 2022 года и представляет собой конструктор для создания веб-сайтов органов власти и организаций с использованием шаблонов.

«Главное преимущество «Госвеб» – это информационная безопасность, сайты расположены в контуре портала Госуслуг, поэтому вероятность утечки данных значительно ниже. Конструктор предоставляется Минцифры России, техподдержка сайтов осуществляется на безвозмездной основе.

В 2023 году в рамках проекта «Госвеб» развернуто 18 веб-сайтов для органов местного самоуправления области, 5 для школ и 665 для детских садов», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

С 2025 года нацпрограмму «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных». Он нацелен на перевод всей экономики, социальной сферы, органов власти на качественно новые принципы работы - управление на основе данных. Проект рассчитан до 2030 года.