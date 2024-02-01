Национальную программу «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных»

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На брифинге министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал об итогах реализации в области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.Приоритетными проектами, реализуемыми в Саратовской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», являются Платформа обратной связи, переход на электронный документооборот, перевод услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, повышение цифровой грамотности населения, в частности путем проведения Уроков цифры и другие.Так, например, проект «Госвеб» реализуется в регионе с 2022 года и представляет собой конструктор для создания веб-сайтов органов власти и организаций с использованием шаблонов.«Главное преимущество «Госвеб» – это информационная безопасность, сайты расположены в контуре портала Госуслуг, поэтому вероятность утечки данных значительно ниже. Конструктор предоставляется Минцифры России, техподдержка сайтов осуществляется на безвозмездной основе.В 2023 году в рамках проекта «Госвеб» развернуто 18 веб-сайтов для органов местного самоуправления области, 5 для школ и 665 для детских садов», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.С 2025 года нацпрограмму «Цифровая экономика» сменит нацпроект «Экономика данных». Он нацелен на перевод всей экономики, социальной сферы, органов власти на качественно новые принципы работы - управление на основе данных. Проект рассчитан до 2030 года.