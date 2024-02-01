По региональной программе начнётся ремонт водно-гребной базы "Олимпия"

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Принятое решение поддержали и представители спортивного сообщества.Директор областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Сергей Лукьянов рассказал о планах по ремонту водно-гребной базы «Олимпия»: «Она построена в 1989 году и на сегодняшний день здесь занимается более 600 детей, при этом требования к проведению соревнований с каждым годом меняются, поэтому ремонт нам необходим. Совместно с министерством спорта определили приоритетные направления ремонтных работ. В этом году начнем с финишной вышки – заменим остекление, фасадную часть, установим кондиционеры. Кроме того, запланировали ремонт кровли административного здания. Надеемся, что работы по приведению в соответствие спортивных объектов станут ежегодной программой и в течение нескольких лет мы сможем привести их в надлежащий вид».«Раньше такого не было. До этого года реализовывалась только федеральная программа по ремонту спортивных залов в сельских школах. Теперь появилась еще и региональная программа по ремонту спортшкол. Это хорошая тенденция и классная инициатива. Это даст положительный сдвиг в качестве подготовки спортсменов. Ежегодно на территории водно-спортивной базы «Олимпия», на которой базируется наша школа, мы проводим от 12 до 15 спортивных мероприятий, в том числе 3 – всероссийского уровня. Все спортсмены в ожидании перемен и обновлений», – отметил председатель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ, Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Сергей Улегин.