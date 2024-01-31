В Вольске отметили юбилей районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»

просмотров: 75

Пятнадцатилетний юбилей Вольского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» вольчане начали отмечать 27 января 2024 года с посещения мемориального комплекса «Вечный огонь».В возложении цветов к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, вместе с ветеранами боевых действий приняли участие Глава Вольского района Андрей Татаринов, депутаты и руководители городских предприятий, учреждений, военнослужащие гарнизона, юнармейцы и жители Вольска.В этом событии, как и в торжественном мероприятии, посвященному юбилею, принял участие и выступил Председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области, Руководитель Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», кавалер двух орденов «Мужества» - Сергей Авезниязов. Как и глава района, он поблагодарил членов ветеранской организации, особо отметив роль Сергея Павлова, достойно возглавляющего местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».Перед участниками торжественного события также выступили с поздравлениями депутат Саратовской областной Думы Светлана Медведева, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Мария Пятницына. Они отметили активную роль ветеранской организации в деле консолидации вольчан во имя победы в СВО, в патриотическом воспитании молодежи. В ходе мероприятия большая группа ветеранов и патриотически-активных жителей города и района получила награды. Среди них: Каландар Кахаров, Сергей Седов, Сергей Вехов, Михаил Кожевников, Владимир Алферов, Мария Пятницына, Вадим Шевырев, Маргарита Овчинникова, Антонина Назарова, Галина Безруднова, Дмитрий Кочетков, Владимир Кожевников.Вольчане помнят, что в локальных конфликтах приняли участие более одной тысячи жителей Вольска и Вольского района, 20 достойных воинов не вернулись домой. Вольская земля простилась с шестьюдесятью сыновьями – участниками специальной военной операции, которые до последнего дня остались верны воинской присяге. Участники мероприятия почтили минутой молчания память земляков.Торжественное мероприятие поддержали и украсили своими талантами артисты народного коллектива «Хореографический ансамбль «Фортуна», народного коллектива «Ансамбль русской песни «Лад», народного коллектива «Хореографический ансамбль «Фортуна», эстрадной студии «Ноктюрн», хореографических ансамблей «Созвездие» и «Альянс», народного коллектива эстрадно-спортивного танца «Серпантин».