В Общественной палате РФ обсудили развитие профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее» в 2024 году

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В Саратовской области новый сезон программы стартует весной.На заседании Экспертного совета «Билет в будущее» по вопросам профориентации представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, ученые-профориентологи, педагоги обсудили первые результаты и перспективы развития Единой модели профориентации в России.Профориентационный минимум запущен с сентября 2023 года Минпросвещения России во всех школах страны для школьников 6–11-х классов на базе всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее».– Введение профминимума состоялось, и стало верным, первым шагом, который начал менять школьную реальность. Практика его внедрения в этом году показала, что проблема самоопределения профессионального пути решаема, но для этого необходимо держаться выбранного пути, – отметил Игорь Сергеев, ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). – Уверен, при верном подходе нам постепенно удастся сломить российскую статистику, которая на сегодня такова: 76% взрослого населения России негативно относится к своей работе.По данным трехлетних наблюдений ЦТР «Гуманитарные технологии», в 10-11 классах уже около 60% обучающихся позитивно оценивают свою готовность к выбору профессии и около 40% – недостаточно высоко, в 8-9 классах пропорция составляет 50% на 50%. Экспертов радует, что старшеклассники стали проявлять больший интерес к профессиям социальной, здоровой и креативной сред.Необходимость реализации в школах профминимума отметили представители Службы занятости, ученые-профориентологи подчеркнули его стратегическое значение в вопросе переосмысления миссии школы в становлении ребенка. В процессе обсуждения работодатели попросили активнее привлекать их к взаимодействию в регионах, региональные операторы Единой модели профориентации отметили, что амбассадорами внедрения профминимума по стране стали педагоги-навигаторы проекта «Билет в будущее» и поблагодарили его федерального оператора – Фонд Гуманитарных Проектов.По мнению представителя Минпросвещения России очень многое сделано за прошедший год с момента запуска Единой модели профориентации.– Модель внедрена в каждую школу РФ. В этом году мы планируем сделать профориентацию адресной, замеряя интересы и навыки ребенка на определенном этапе и помогая выстраивать профессиональную траекторию с учетом личных возможностей и ресурсов региона – это ключевой момент, — отметила замдиректора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян.— Для нас крайне важно «сверять часы» с экспертной группой в формате открытого обсуждения. Так, очередная встреча показала, что профминимум позволяет объединить разрозненные программы отдельных участников рынка в единую структуру, может и должен развивать адресные решения, способен повлиять на кадровую повестку, уже охватил более 6 миллионов школьников. Результаты сегодняшнего совещания мы взяли в работу как общественное поручение, – прокомментировал итоги заседания Экспертного совета руководитель проекта «Билет в будущее», член Общественной палаты РФ Иван Есин.Для справки:В 2023 году федеральный оператор проекта «Билет в будущее», на базе которого реализуется профминимум, охватил по проекту в стране 1,9 млн. школьников, обучил более 33 тыс. педагогов, создал партнерскую сеть работодателей из более чем 2,5 тыс. предприятий. Уникальная платформа https://bvbinfo.ru, где педагоги формируют профориентационные уроки по курсу «Россия – мои горизонты», выдержала в 2023 году трафик в 184 млн. просмотров и 7,41 млн. уникальных посетителей.На территории Саратовской области проект реализуется с 2019 года, в нем уже приняли участие более 70 тысяч саратовских школьников. В 2023 году участниками федерального проекта стали более 30 тыс. обучающихся 6-11 классов региона, более 700 педагогических работников приняли участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогов-навигаторов (это представители проекта, которые курируют его реализацию в школах).Фотография предоставлена пресс-службой Общественной палаты РФ.