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В кинотеатре «Победа» откроется выставка художественных работ о старинных храмах

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В кинотеатре «Победа» откроется выставка художественных работ о старинных храмах

В кинотеатре «Победа» открывается выставка картин «Утраченные храмы Саратова». Автором пейзажей является художник Вера Зима.

Посетители увидят изображение Сретенской церкви, которая была разобрана в 1968 году. Также на картинах представлен Александро-Невский собор, утраченный в 1940-ые годы. Кроме того, жители региона познакомятся с архитектурой Спасо-Преображенской (Четырехсвятской) церкви и Митрофаньевской церкви с часовней, которые не сохранились до наших дней. В экспозицию вошло сорок шесть работ.

Проект «Утраченные храмы Саратова» действует с 2015 года. Его задачами является поиск новой информации об утраченных саратовских храмах и ее популяризация через конференции, публикации, выставки, распространение просветительских материалов. Специально для этого проекта художник Вера Зима при поддержке историко-архивного отдела Саратовской епархии написала множество картин с изображением утраченных зданий. Основой для творчества стала уникальная информация об этих зданиях и редкие фотографии конца XIX- начала XX веков.

Открытие выставки состоится 1 февраля в 13.00. Саратовцы смогут познакомиться с экспозицией в течение двух месяцев (вторник, среда, четверг, суббота - с 12.00 до 17.00 часов; пятница - с 15.00 до 20.00 часов). Акварельные работы размещены в здании кинотеатра «Победа» (Саратов, пл. Кирова, 1).