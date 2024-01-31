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Еще 201 детский сад улучшит условия пребывания детей в этом году

Новости
Еще 201 детский сад улучшит условия пребывания детей в этом году


В этом году в области продолжится программа регионального ремонта детских садов. Губернатором области Романом Бусаргиным было принято решение утвердить на 2024 год 201 объект дошкольного образования.

Основными работами в детских садах является замена кровли и деревянных рам на современные – пластиковые. Однако многим учреждениям требуется ремонт фасадов, внутренних помещений и коммуникаций. Одним из таких стал детский сад в селе Приволжское Ровенского района. Уже летом этого года для комфортных условий пребывания детей отремонтируют систему отопления, заменят оконные блоки.

В детском саду № 1 города Вольска удастся капитально отремонтировать пищеблок, который не обновлялся ни разу за время существования сада:
«В нашем учреждении более 150 воспитанников и для каждого из них мы каждый день трудимся, а сотрудники нашей кухни стараются кормить наших малышей вкусной и полезной едой. Однако помещение пищеблока требует косметического ремонта, хотелось бы, чтобы кухня стала светлее и современнее – новую плитку, пластиковые окна и современные двери. За 35 лет в этом помещении не проводилось обновлений», - рассказала заместитель заведующей детского сада Людмила Тимофеева.

Сейчас все учреждения, которые вошли в список обновляемых в этом году, разрабатывают технические задания и совсем скоро приступят к долгожданному ремонту.