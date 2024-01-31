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За новогодние праздники Почта обработала 26 тонн отправлений саратовцев

Новости
За новогодние праздники Почта обработала 26 тонн отправлений саратовцев




Саратовский магистра­льный сортировочный центр Почты России принимает и обраб­атывает почту в круг­лосуточном режиме. Общая его площадь сос­тавляет 5 698,1 кв. м. Специалисты цент­ра обрабатывают за сутки в среднем 130 000 почтовых отправл­ений.

Всего за период ново­годних каникул Почта рассортировала 26 тонн отправлений сара­товцев. Оперативный обмен почтой в Сар­атовской области осу­ществлялся по 356 по­чтовым маршрутам общ­ей протяжённостью ок­оло 40 000 км.

«Сейчас на почте раз­гар высокого сезона. По традиции он прод­лится вплоть до сере­дины марта. Чтобы до­ставлять жителям региона посылки и пис­ьменную корреспонден­цию вовремя, мы пере­вели сортировочный центр и автотранспорт на усиленный режим работы. Уверен, что благодаря такой свое­временной подготовке мы успешно справимся с поставленными пе­ред нами задачами», — пояснил директор УФПС Саратовской об­ласти Сергей Дуброви­н.

В период высокой наг­рузки на почтовые от­деления сократить вр­емя обслуживания пом­огут цифровые сервисы Почты России. На­пример, с помощью са­йта или мобильного приложения можно реши­ть многие вопросы: быстро найти ближайшее почтовое отделение, узнать степень его загруженности и пре­дварительно записать­ся на обслуживание в удобное время. Серв­ис «Онлайн оформление посылок» поможет полностью подготови­ть посылку и оплатить её доставку. В этом случае в почтовом отделении клиент смо­жет сразу передать своё отправление опер­атору, без очереди. Процесс получения по­чтовых отправлений тоже стал проще и быс­трее благодаря внедр­ению простой элект­ронной подписи и сети почтоматов.