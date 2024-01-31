За новогодние праздники Почта обработала 26 тонн отправлений саратовцев
Саратовский магистральный сортировочный центр Почты России принимает и обрабатывает почту в круглосуточном режиме. Общая его площадь составляет 5 698,1 кв. м. Специалисты центра обрабатывают за сутки в среднем 130 000 почтовых отправлений.
Всего за период новогодних каникул Почта рассортировала 26 тонн отправлений саратовцев. Оперативный обмен почтой в Саратовской области осуществлялся по 356 почтовым маршрутам общей протяжённостью около 40 000 км.
«Сейчас на почте разгар высокого сезона. По традиции он продлится вплоть до середины марта. Чтобы доставлять жителям региона посылки и письменную корреспонденцию вовремя, мы перевели сортировочный центр и автотранспорт на усиленный режим работы. Уверен, что благодаря такой своевременной подготовке мы успешно справимся с поставленными перед нами задачами», — пояснил директор УФПС Саратовской области Сергей Дубровин.
В период высокой нагрузки на почтовые отделения сократить время обслуживания помогут цифровые сервисы Почты России. Например, с помощью сайта или мобильного приложения можно решить многие вопросы: быстро найти ближайшее почтовое отделение, узнать степень его загруженности и предварительно записаться на обслуживание в удобное время. Сервис «Онлайн оформление посылок» поможет полностью подготовить посылку и оплатить её доставку. В этом случае в почтовом отделении клиент сможет сразу передать своё отправление оператору, без очереди. Процесс получения почтовых отправлений тоже стал проще и быстрее благодаря внедрению простой электронной подписи и сети почтоматов.