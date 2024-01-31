Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2023 года

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Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») подготовил по итогам минувшего года рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из Саратова. Авиакомпании были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, российские авиаперевозчики, выполнявшие менее 360 рейсов в год и зарубежные авиакомпании, выполнявшие рейсы в аэропорту «Гагарин».Лидером в первой группе стала авиакомпания «Аэрофлот», выполнившая 95,1% из всех своих рейсов без отклонения от расписания, на втором месте – авиакомпания «Победа» с регулярностью 87,9%. Замыкает тройку самых точных авиакомпаний S7 Airlines - с регулярностью 85,9%.Во второй группе лидером стала компания «Россия» с показателем 93,2%. На втором месте авиакомпания «ЮТэйр» – 88,6% и на третьем месте авиакомпания «Азимут» – 84,9%.Среди зарубежных перевозчиков самой пунктуальной в 2023 году в нижегородском аэропорту стала авиакомпания SHIRAK AVIA – 96,3%.Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2023 по 31 декабря 2023. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.Фото: Георгий Утургаули