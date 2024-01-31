Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2023 года
Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») подготовил по итогам минувшего года рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из Саратова. Авиакомпании были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, российские авиаперевозчики, выполнявшие менее 360 рейсов в год и зарубежные авиакомпании, выполнявшие рейсы в аэропорту «Гагарин».
Лидером в первой группе стала авиакомпания «Аэрофлот», выполнившая 95,1% из всех своих рейсов без отклонения от расписания, на втором месте – авиакомпания «Победа» с регулярностью 87,9%. Замыкает тройку самых точных авиакомпаний S7 Airlines - с регулярностью 85,9%.
Во второй группе лидером стала компания «Россия» с показателем 93,2%. На втором месте авиакомпания «ЮТэйр» – 88,6% и на третьем месте авиакомпания «Азимут» – 84,9%.
Среди зарубежных перевозчиков самой пунктуальной в 2023 году в нижегородском аэропорту стала авиакомпания SHIRAK AVIA – 96,3%.
Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2023 по 31 декабря 2023. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.
Фото: Георгий Утургаули