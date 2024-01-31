В 2023 году самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

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Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 млрд рублей, рост более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Поставщиками стали почти 8 тыс. физлиц, работающих в режиме налога на профессиональный доход. В то время как в 2022 году таких поставщиков было всего 4,5 тысячи. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Корпорация МСП обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых.Всего за период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тыс. самозанятых заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей.В прошлом году наиболее востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — 1,32 млрд рублей, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — 0,99 млрд, услуги в области творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд, профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд, телекоммуникационные услуги — 0,41 млрд рублей.При этом в 2023 году наибольший по сравнению с 2022 годом прирост объема закупок отмечен на услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост в 1272 раза), услуги профессиональные, научные и технические (в 7,5 раз), услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза), телеком-услуги (в 2,5 раза).«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того, чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний мы регулярно проводить специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В Саратовской области объем закупок у самозанятых в 2023 году составил более 62,7 млн рублей, что почти в два раза больше чем в 2022 году (31,6 млн рублей).Напомним, Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучающие мероприятия для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тыс. человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.