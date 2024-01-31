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Ночью в области работало более 150 единиц спецтехники

Новости
Ночью в области работало более 150 единиц спецтехники


В Саратовской области в ночь на 31 января в 23 районах шли осадки – снег, слабый снег и низовая метель. Погодные условия осложнялись в ряде районов сильным ветром.

Так, в Балаковском, Пугачевском и Хвалынском районах в ночь работало на расчистке дорог по 11 единиц спецтехники, в Перелюбском – 10, в Вольском – 9, в 13 районах техника находилась в режиме дежурства. Всего на дорогах регионального и межмуниципального значения работала 151 единица снегоуборочной техники (КДМ, грейдеры и другой спецтранспорт).

Также проводилась обработка проезжей части дорог от снега и наледи: за ночь дорожные службы израсходовали 1186 тонн противогололедных материалов.

Работы будут продолжены и в дневную смену.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионально межмуниципального значения.

Днем синоптики прогнозируют туман с ухудшением видимости 500 м и менее.