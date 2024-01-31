В Саратове появилась ещё одна площадка для проведения соревнований всероссийского и международного уровней

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Соответствующий сертификат получил спортивный комплекс «Протон-Арена».Комплекс открылся в конце прошлого года. Строительство объекта велось при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. «Протон-Арена» стал базой для нашей женской волейбольной команды «Протон», которая впервые стала бронзовым призером чемпионата России. Кроме того, здесь будут детские секции. Планируется, что тренировки начнутся в ближайшее время.