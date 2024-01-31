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Saratov Digital получил статус технопарка и открывает событийную площадку

Новости
Saratov Digital получил статус технопарка и открывает событийную площадку

Вчера директор сети технопарков по модели Morion Digital Оскар Ягафаров провел экскурсию и презентацию технопарка Saratov Digital.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что технопарк является частным, а со стороны Правительства области оказывается всесторонняя поддержка проекту.

Так, летом 2023 года был принят закон, направленный на поддержку управляющих компаний и резидентов технопарков региона. На его основании в декабре прошлого года технопарку Saratov Didgital и управляющей компании технопарка ООО «Саратов Диджитал» присвоены соответствующие статусы.

«27 декабря 2023 года они включены в реестр технопарков и управляющих компаний технопарков. Это даст возможность получения мер государственной поддержки управляющей компании и резидентам в виде льгот по налогам», - рассказал Александр Марченко.

Оскар Ягафаров рассказал об идеологии сети технопарков, сроках реализации проекта в Саратове, о резидентах, которые планируют зайти на площадку и планах по благоустройству территории.

«Хочу особо подчеркнуть, что Технопарк - это не только физическая инфраструктура в виде здания. Это и независимо происходящая коммуникация и коллаборация между резидентами и сообществами, в том числе и на мероприятиях. Благодаря тому, что коммуникация в Саратове зародилась раньше, чем закончился ремонт в зданиях, мы готовим площади с пониманием потребностей и специфики компаний, которые будут там находиться, и уже начали делать ремонт под запросы конкретных резидентов. В первую очередь мы запускаем в конце весны событийную площадку, чтобы резиденты, сообщества и все заинтересованные лица смогли как можно раньше искать точки соприкосновения на мероприятиях – как организованных Управляющей компанией технопарка, так и мероприятиях бизнес-сообщества, под которые можно арендовать нашу площадку», - сообщил он.

Заезд первых резидентов планируется летом 2024 года.

Справочно:
Цель создания технопарка - формирование инфраструктуры для создания и развития новых высокотехнологичных проектов в сфере IT.
Технопарк ориентирован на малые и средние инновационные компании и стартап проекты с целью развития собственного бизнеса, крупные технологические компании для создания центров исследований новых разработок и запуска производства, а также на инфраструктурные и сервисные компании для оказания комплекса деловых, бытовых и социальных услуг резидентам.

Помещения, предоставляемые в аренду: офисные, лабораторные и производственные площади; конференц-зал, переговорные комнаты.

Отраслевая специализация технопарка: информационно-коммуникационные технологии, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, электротехническая промышленность.