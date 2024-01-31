Строительство инфраструктуры Столыпинского индустриального парка будет осуществляться отдельными этапами

просмотров: 181

На заседании Общественного Совета по созданию Столыпинского индустриального парка директор управляющей компании Алексей Лихачев доложил о текущем состоянии дел в ходе реализации проекта. Как и говорилось ранее, строительство инфраструктуры парка будет осуществляться отдельными этапами. На сегодняшний день запущены процедуры определения подрядчика для строительства внутриплощадочных сетей, канализации, системы наружного пожаротушения, очистных сооружений ливневых стоков, котельной, тепловой сети.«Отдельным этапом предусматривается строительство четырех производственных корпусов для сдачи в аренду готовых производственных площадей субъектам малого и среднего предпринимательства. Какими будут потребности наших резидентов, мы пока не знаем. Их отбор ещё не осуществлён.В следующем году Минэкономразвития России планирует запустить интересную программу, в которой мы будем участвовать. С целью получения финансирования на указанный этап реализации проекта «УК СИП» совместно с министерством инвестиционной политики сформировали предварительную заявку в Минэкономразвития России для получения федеральной субсидии на строительство указанных объектов в 2025 году. Это будет отдельный этап развития парка», – добавил директор.