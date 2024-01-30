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В Дьяковском лесу появятся экотропы и станция по изучению редких птиц

Новости
В Дьяковском лесу появятся экотропы и станция по изучению редких птиц


Национальный парк федерального значения «Дьяковский лес» - уникальный островок природы, реликтовый лес, расположенный в Левобережье Волги, образовавшийся в послеледниковое время более 6 тысяч лет назад, растянулся на 19 км с севера на юг, а с запада на восток - почти на 30 км. На этой сравнительно небольшой площади растительный покров представлен более чем 700 видами растений, среди которых 8 видов занесено в Красную книгу РФ и 31 вид - в Красную книгу Саратовской области. Лес имеет как природное, так и рукотворное происхождение.

«Дьяковский лес давно требовал смены своего статуса. И понятно почему. Приобретая федеральный статус, у природного объекта появляется еще больше возможностей для развития научной и экологической составляющей», - считает представитель регионального минприроды Олег Василенков.

Имея богатый опыт развития таких объектов, директор национального парка Виктор Савинов сообщил о решении передачи «Дьяковского леса» под ведение Хвалынского национального парка. К нему же относится заказник Саратовский в Федоровском районе, площадью 44 га, а теперь и новый природный объект площадью 18 533 га.

«Это позволит сохранить лесной массив, редкие растения, животных и птиц. Например, рассматривается возможность создания станции для сохранения популяции краснокнижной дрофы. На территории Краснокутского и Ровенского районов сейчас существует самая большая популяция дрофы, даже больше, чем в Европе. Безусловно. целесообразно создание на территории нацпарка «Дьяковский лес» такой станции. На прилегающих к парку землях появится охранная зона, на которой без изъятия у сельхозпроизводителей, будет наложен экологический контроль за лесопользователями и недропользователями и это, конечно, поможет в сохранении дрофы», - рассказал Виктор Савинов.

В новом парке пройдет зонирование на участки. На те, где можно проводить хозяйственную деятельность (рекреационные) и заповедные, где делать этого нельзя. Также появятся экологические тропы, домики для туристов, кафе, места для занятий активными видами спорта. Не обойдется без научной составляющей – появится научный отдел в музее и экоцентр по изучению редких растений.

«Совсем скоро мы ждем волонтеров и активных студентов для участия в развитии нацпарка», - пригласил к участию эковолонтеров Виктор Савинов.