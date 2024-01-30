31 января в Палате ремесел Саратовской области пройдет «День открытых дверей»
В рамках мероприятия состоится экскурсия и презентация услуг.
Деятельность Палаты ремесел Саратовской области направлена на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, поддержку предпринимателей, самозанятых и физ. лиц в этих сферах. В частности для ремесленников региона организуется участие в крупных выставках, оказывается помощь в брендировании, регистрации товарных знаков, продвижении изделий, предоставляются для работы ремесленные мастерские и оборудование, проводятся юридические консультации.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 8.