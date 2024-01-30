С балаковскими предприятиями заключено два специальных инвестиционных контракта
Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) – это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются их взаимные обязательства при реализации проекта.
Инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению и разработке технологий для освоения серийного производства промышленной продукции, а государство (субъект РФ, муниципальное образование), должно обеспечивать стабильность условий ведения бизнеса и применять меры стимулирования, предусмотренные соглашением.
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 15 лет, если объем инвестиций менее 50 млрд рублей, и на срок до 20 лет, если объем инвестиций более 50 млрд рублей.
Заключение СПИК 2.0 происходит через конкурсный отбор. Победителем может быть признан один или более участников на основании следующих критериев:
• срок внедрения современной технологии;
• объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия СПИК;
• уровень локализации.
На сегодняшний день в регионе заключено 2 инвестиционных контракта – с балаковским филиалом АО «Апатит и с АО «Металлургический завод Балаково».
«На федеральном уровне инвесторам гарантируются упрощенные процедуры участия в отраслевых субсидиарных программах, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса продукции, произведенной в России, снижение ставки налога на прибыль в федеральный бюджет до 0%, для проектов с бюджетом более 3 млрд рублей - возможность выхода на рынок госзаказа как «единственный поставщик». На региональном уровне предоставляются особые условия аренды земельных участков, снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.
Инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению и разработке технологий для освоения серийного производства промышленной продукции, а государство (субъект РФ, муниципальное образование), должно обеспечивать стабильность условий ведения бизнеса и применять меры стимулирования, предусмотренные соглашением.
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 15 лет, если объем инвестиций менее 50 млрд рублей, и на срок до 20 лет, если объем инвестиций более 50 млрд рублей.
Заключение СПИК 2.0 происходит через конкурсный отбор. Победителем может быть признан один или более участников на основании следующих критериев:
• срок внедрения современной технологии;
• объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия СПИК;
• уровень локализации.
На сегодняшний день в регионе заключено 2 инвестиционных контракта – с балаковским филиалом АО «Апатит и с АО «Металлургический завод Балаково».
«На федеральном уровне инвесторам гарантируются упрощенные процедуры участия в отраслевых субсидиарных программах, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса продукции, произведенной в России, снижение ставки налога на прибыль в федеральный бюджет до 0%, для проектов с бюджетом более 3 млрд рублей - возможность выхода на рынок госзаказа как «единственный поставщик». На региональном уровне предоставляются особые условия аренды земельных участков, снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.