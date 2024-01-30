С балаковскими предприятиями заключено два специальных инвестиционных контракта

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Инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению и разработке технологий для освоения серийного производства промышленной продукции, а государство (субъект РФ, муниципальное образование), должно обеспечивать стабильность условий ведения бизнеса и применять меры стимулирования, предусмотренные соглашением.Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 15 лет, если объем инвестиций менее 50 млрд рублей, и на срок до 20 лет, если объем инвестиций более 50 млрд рублей.Заключение СПИК 2.0 происходит через конкурсный отбор. Победителем может быть признан один или более участников на основании следующих критериев:• срок внедрения современной технологии;• объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия СПИК;• уровень локализации.На сегодняшний день в регионе заключено 2 инвестиционных контракта – с балаковским филиалом АО «Апатит и с АО «Металлургический завод Балаково».«На федеральном уровне инвесторам гарантируются упрощенные процедуры участия в отраслевых субсидиарных программах, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса продукции, произведенной в России, снижение ставки налога на прибыль в федеральный бюджет до 0%, для проектов с бюджетом более 3 млрд рублей - возможность выхода на рынок госзаказа как «единственный поставщик». На региональном уровне предоставляются особые условия аренды земельных участков, снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.