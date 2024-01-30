Минсельхоз области проводит дополнительный прием заявок на строительство жилья по договорам социального найма в 2024 год

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Министерство сельского хозяйства области проводит прием документов на проведение дополнительного отбора заявок на строительство в 2024 году жилья, предоставляемого по договорам социального найма. Срок приема заявок – до 2 февраля текущего года.Новое жилье, предназначенное для работников АПК и социальной сферы, проживающих на сельских территориях, можно будет приобрести за 10% от стоимости через пять лет и за 1% - через 10 лет.Данный механизм реализуется в рамках мероприятий государственной программы Комплексного развития сельских территорий и действует на территории Саратовской области с 2023 года. Благодаря этой мере господдержки в регионе уже построено 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 1065 кв.м. Новоселами накануне 2024 года стали семьи работников АПК, врачей и учителей Ровенского района.Как сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, на 2024 Минсельхозом России отобраны проекты ИЖС в Ровенском (11 домов), Федоровском (6 домов) и Краснопартизанском (4 дома) муниципальных районах области.Подробная информация о дополнительном отборе размещена на сайте Минсельхоза России по ссылке https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-nachal-priem-zayavok-na-stroitelstvo-zhilya-po-dogovoru-nayma-v-2024-godu-97385/.