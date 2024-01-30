30 ЯНВАРЯ 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 января
В Дьяковском лесу появятся экотропы и станция по изучению редких птиц
17:00 | 30 января
31 января в Палате ремесел Саратовской области пройдет «День открытых дверей»
16:00 | 30 января
С балаковскими предприятиями заключено два специальных инвестиционных контракта
15:00 | 30 января
Минсельхоз области проводит дополнительный прием заявок на строительство жилья по договорам социального найма в 2024 год
14:00 | 30 января
В феврале жителей области ждут трехдневные выходные
13:00 | 30 января
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»
13:00 | 30 января
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»
12:00 | 30 января
Впервые в регионе прошла дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Хочу быть директором 64»
11:00 | 30 января
63% выпускников колледжей в Саратовской области идут на предприятия
10:00 | 30 января
Победители конкурса рисунка «Я сделал свой выбор» получили призы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Минсельхоз области проводит дополнительный прием заявок на строительство жилья по договорам социального найма в 2024 год

Новости
Минсельхоз области проводит дополнительный прием заявок на строительство жилья по договорам социального найма в 2024 год


Министерство сельского хозяйства области проводит прием документов на проведение дополнительного отбора заявок на строительство в 2024 году жилья, предоставляемого по договорам социального найма. Срок приема заявок – до 2 февраля текущего года.

Новое жилье, предназначенное для работников АПК и социальной сферы, проживающих на сельских территориях, можно будет приобрести за 10% от стоимости через пять лет и за 1% - через 10 лет.

Данный механизм реализуется в рамках мероприятий государственной программы Комплексного развития сельских территорий и действует на территории Саратовской области с 2023 года. Благодаря этой мере господдержки в регионе уже построено 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 1065 кв.м. Новоселами накануне 2024 года стали семьи работников АПК, врачей и учителей Ровенского района.

Как сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, на 2024 Минсельхозом России отобраны проекты ИЖС в Ровенском (11 домов), Федоровском (6 домов) и Краснопартизанском (4 дома) муниципальных районах области.

Подробная информация о дополнительном отборе размещена на сайте Минсельхоза России по ссылке https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-nachal-priem-zayavok-na-stroitelstvo-zhilya-po-dogovoru-nayma-v-2024-godu-97385/.