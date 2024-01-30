В феврале жителей области ждут трехдневные выходные

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В Российской Федерации 23 февраля празднуется День защитника Отечества.В этом году День защитника Отечества приходится на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 23, 24 и 25 февраля.Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут два дня – 23 и 25 февраля, 24 февраля, суббота будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.22 февраля, четверг, будет для всех работников сокращенным рабочим днем на час.