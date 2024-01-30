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13:00 | 30 января
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»
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Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»

Новости
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»


Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества». К участию принимаются поздравительные открытки, изготовленные своими руками в любой технике произвольного формата. Каждую изготовленную открытку необходимо подписать, текст должен содержать поздравление и слова поддержки.

Участие в акции может принять каждый, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Для этого необходимо подготовить в установленный срок и предоставить в театр свою работу, предварительно заполнив электронную заявку. Электронная регистрация для участия в акции обязательна! Ссылка для регистрации: https://clck.ru/38NMJQ.

Прием работ заканчивается 13 февраля 2024 года. По окончании акции работы будут отправлены солдатам, участникам специальной военной операции.

Дополнительные сведения – в Положении о конкурсе (https://t.me/teatrkukol_saratov/793).