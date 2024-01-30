Впервые в регионе прошла дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Хочу быть директором 64»

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В Саратовском областном институте развития образования стартовал проект «Новая эпоха управления – новое поколение кадров». Один из этапов реализации проекта – участие в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Хочу быть директором 64».Программа на территории региона была реализована впервые и предполагала конкурсный отбор. На участие в программе было подано более 90 заявок, отбор прошли 52 человека.Обучение по программе предполагает интенсив в тренинговом формате. Глубокое погружение в различные аспекты управления длилось пять дней. Для реализации программы были задействованы лучшие эксперты-спикеры, имеющие опыт в других субъектах Российской Федерации. Также, свой опыт, лайфхаки и секреты управления образовательными организациями представили эксперты из Москвы и Саратовской области.