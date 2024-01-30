63% выпускников колледжей в Саратовской области идут на предприятия

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Подготовку рабочих кадров обсудили на заседании Общественного совета при министерстве промышленности и энергетики.Сегодня в организациях среднего профессионального образования региона ведется подготовка по 169 специальностям.- Мы должны чётко понимать, кто будет нужен экономике в ближайшей перспективе. Готовы вводить совместные с работодателями учебные программы при условии, что выпускник гарантированно будет трудоустроен на предприятие, - отметила замминистра образования Людмила Григорьева. - Ежегодно в Саратовской области система СПО выпускает порядка 13 тысяч выпускников, и я могу констатировать: ни один выпускник прошлого года на учете в службе занятости не стоит, все они трудоустроены.Сохранить кадровый потенциал в промышленности призвана и выплата, введенная в прошлом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Прием заявлений продолжается в 2024 году.