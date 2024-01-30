Победители конкурса рисунка «Я сделал свой выбор» получили призы

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В Саратовской юридической академии состоялось очередное заседание постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.В основной части заседания утвердили план работы штаба на год, обсудили итоги прошлого года по чрезвычайным ситуациям и происшествиям с несовершеннолетними.Было отмечено, что в прошедшем году на 14% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, на 12% снизилось число пострадавших детей в результате ДТП, в том числе со смертельным исходом, на 8% уменьшилось число фактов выпадения детей из окон и в 1,5 раза фактов отравлений бытовым газом.«На заседании обсудили реализацию в области Указа Президента о проведении Года семьи. В период с 24 января по 4 февраля на территории Саратовской области проводится «Неделя открытия Года семьи», 1 февраля 2024 года объявлен в области «Единым днем оказания помощи семье». В этот день в районных комиссиях по делам несовершеннолетних будет организован прием граждан для оказания консультативной помощи семьям с детьми», - отметила председатель региональной КДН Юлия Васильева.Кроме того, она вручила подарки и дипломы победителям областного конкурса рисунка «Я сделал свой выбор!», посвященного антинаркотической пропаганде среди подростков.Конкурс был проведен областной комиссией в рамках реализации государственной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств».