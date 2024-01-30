Новый участник нацпроекта «Производительность труда» осваивает технологии бережливого производства

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В рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, команда ООО «Завод Промгаз» прошла обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов».Сотрудники познакомились с такими инструментами бережливого производства, как методика решения проблем, «7 видов потерь на производстве», балансировка загрузки операторов, стандартизированная работа.Полученные знания члены команды применили на практике, отработав рабочие смены в игровых ролях от оператора сборки до начальника производства. Им удалось достичь хороших результатов.Так, по итогам третьей смены команде завода удалось выпустить 10 качественных изделий (в первой смене было 5), снизить себестоимость изделия до 55,4 тыс. условных рублей (первоначально показатель был равен 125 тыс.) и увеличить прибыль до 146 тыс. условных рублей против отрицательного результата в первой смене.«На производственной площадке сотрудники учатся самостоятельно находить и устранять потери в работе, видеть первопричину проблем и возможность оптимального выстраивания рабочего процесса», - прокомментировал тренер Фабрики процессов Андрей Пичкуров.Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники смогут применить в реальных рабочих процессах, повысив их эффективность.Напомним, ООО «Завод Промгаз» вступил в нацпроект «Производительность труда» в декабре 2023 года.