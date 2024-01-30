30 ЯНВАРЯ 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 января
В Дьяковском лесу появятся экотропы и станция по изучению редких птиц
17:00 | 30 января
31 января в Палате ремесел Саратовской области пройдет «День открытых дверей»
16:00 | 30 января
С балаковскими предприятиями заключено два специальных инвестиционных контракта
15:00 | 30 января
Минсельхоз области проводит дополнительный прием заявок на строительство жилья по договорам социального найма в 2024 год
14:00 | 30 января
В феврале жителей области ждут трехдневные выходные
13:00 | 30 января
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»
13:00 | 30 января
Саратовский театр кукол «Теремок» запускает акцию «Открытка защитнику Отечества»
12:00 | 30 января
Впервые в регионе прошла дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Хочу быть директором 64»
11:00 | 30 января
63% выпускников колледжей в Саратовской области идут на предприятия
10:00 | 30 января
Победители конкурса рисунка «Я сделал свой выбор» получили призы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Впервые со времен СССР в регионе построят новое здание для государственной ветстанции

Новости
До конца 2024 года благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в г. Красный Кут будет построено новое современное здание государственной ветеринарной станции.


По проекту это будет двухэтажное здание площадью 300 кв.м.

«Строительство нового помещения крайне необходимо, так как действующее административное здание учреждения, построенное в 1935 году, находится в эксплуатации более 89 лет и полностью исчерпало свой эксплуатационный ресурс.

В первую очередь это позволит создать безопасные условия труда для работников ветстанции, которые ежедневно осуществляют производственную деятельность на территории Краснокутского муниципального района и обслуживают 42 населенных пункта. Кроме того, повысит уровень оказания ветеринарных услуг по лечению, профилактике болезней животных и обеспечению безопасности подконтрольной пищевой продукции, а также приведет к увеличению рабочих мест», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

На базе ветстанции, помимо оказываемых услуг, будут организованы 3 новых направления: амбулаторный прием животных, организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и организация работы ветеринарной аптеки.

В настоящее время проектно-сметная документация на строительство здания прошла государственную экспертизу. В феврале текущего года планируется проведение конкурсной процедуры на строительство. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано в ноябре 2024 года. Новое здание для размещения государственной ветсанции строится в регионе впервые со времен СССР.