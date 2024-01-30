Впервые со времен СССР в регионе построят новое здание для государственной ветстанции
До конца 2024 года благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в г. Красный Кут будет построено новое современное здание государственной ветеринарной станции.
По проекту это будет двухэтажное здание площадью 300 кв.м.
«Строительство нового помещения крайне необходимо, так как действующее административное здание учреждения, построенное в 1935 году, находится в эксплуатации более 89 лет и полностью исчерпало свой эксплуатационный ресурс.
В первую очередь это позволит создать безопасные условия труда для работников ветстанции, которые ежедневно осуществляют производственную деятельность на территории Краснокутского муниципального района и обслуживают 42 населенных пункта. Кроме того, повысит уровень оказания ветеринарных услуг по лечению, профилактике болезней животных и обеспечению безопасности подконтрольной пищевой продукции, а также приведет к увеличению рабочих мест», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.
На базе ветстанции, помимо оказываемых услуг, будут организованы 3 новых направления: амбулаторный прием животных, организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и организация работы ветеринарной аптеки.
В настоящее время проектно-сметная документация на строительство здания прошла государственную экспертизу. В феврале текущего года планируется проведение конкурсной процедуры на строительство. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано в ноябре 2024 года. Новое здание для размещения государственной ветсанции строится в регионе впервые со времен СССР.
По проекту это будет двухэтажное здание площадью 300 кв.м.
«Строительство нового помещения крайне необходимо, так как действующее административное здание учреждения, построенное в 1935 году, находится в эксплуатации более 89 лет и полностью исчерпало свой эксплуатационный ресурс.
В первую очередь это позволит создать безопасные условия труда для работников ветстанции, которые ежедневно осуществляют производственную деятельность на территории Краснокутского муниципального района и обслуживают 42 населенных пункта. Кроме того, повысит уровень оказания ветеринарных услуг по лечению, профилактике болезней животных и обеспечению безопасности подконтрольной пищевой продукции, а также приведет к увеличению рабочих мест», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.
На базе ветстанции, помимо оказываемых услуг, будут организованы 3 новых направления: амбулаторный прием животных, организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и организация работы ветеринарной аптеки.
В настоящее время проектно-сметная документация на строительство здания прошла государственную экспертизу. В феврале текущего года планируется проведение конкурсной процедуры на строительство. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано в ноябре 2024 года. Новое здание для размещения государственной ветсанции строится в регионе впервые со времен СССР.