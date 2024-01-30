Впервые со времен СССР в регионе построят новое здание для государственной ветстанции

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По проекту это будет двухэтажное здание площадью 300 кв.м.«Строительство нового помещения крайне необходимо, так как действующее административное здание учреждения, построенное в 1935 году, находится в эксплуатации более 89 лет и полностью исчерпало свой эксплуатационный ресурс.В первую очередь это позволит создать безопасные условия труда для работников ветстанции, которые ежедневно осуществляют производственную деятельность на территории Краснокутского муниципального района и обслуживают 42 населенных пункта. Кроме того, повысит уровень оказания ветеринарных услуг по лечению, профилактике болезней животных и обеспечению безопасности подконтрольной пищевой продукции, а также приведет к увеличению рабочих мест», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.На базе ветстанции, помимо оказываемых услуг, будут организованы 3 новых направления: амбулаторный прием животных, организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и организация работы ветеринарной аптеки.В настоящее время проектно-сметная документация на строительство здания прошла государственную экспертизу. В феврале текущего года планируется проведение конкурсной процедуры на строительство. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано в ноябре 2024 года. Новое здание для размещения государственной ветсанции строится в регионе впервые со времен СССР.