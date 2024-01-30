В Энгельсе откроется уникальная выставка

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С 30 января 2024 по 28 июля 2024 в Энгельсской картинной галерее будет проходить уникальная выставка «Французские друзья Боголюбова». Она станет одной из первых в цикле торжественных мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею А.П. Боголюбова (1824-1896).В экспозицию выставки войдут графические произведения «чудесной плеяды» французских художников – соратников и друзей А.П. Боголюбова в парижский период его творчества.Вниманию зрителей представят акварели Эжена Изабе и Эжена Лепуатвена; рисунки Камиля Коро, Жана-Поля Лоранса и Жана Леона Жерома; офорты Жюльена Дюпре и Леопольда Массара, литографии Эжена Сисери и другие произведения французских мастеров XIX века, чьи живописные работы составили основу коллекции А.П. Боголюбова.Редкие французские иллюстрированные издания: альбомы, журналы, каталоги выставок и аукционов, приобретенные им в Париже для музейной библиотеки, познакомят с творчеством художников-баталистов Альфонса де Нёвиля, Эдуарда Детайля, а также Теодора Руссо, Жан-Франсуа Милле, Констана Труайона и других представителей барбизонской школы, к которой тяготел и сам А. П. Боголюбов.Интерес у посетителей, наверняка, вызовут и многочисленные автографы, дарственные надписи на книжных изданиях и произведениях графики. Все они служат ярким примером дружеских взаимоотношений А.П. Боголюбова с французскими художниками, оказавшими благотворное влияние на его творчество и по достоинству оценившими многогранный талант русского мариниста и пейзажиста.