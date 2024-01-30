В Балашове спортивным фестивалем открыли Год семьи

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Фестиваль семейных команд «Мы-семья!» прошел 28 января в ФОКе «Газовик» Балашова и собрал 37 семей из 11 общеобразовательных учреждений района. Организаторами мероприятия выступили «Навигаторы детства» и Движение Первых Балашовского района.Ведущими мероприятия стали участники Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и участники встречи с Президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском форуме «Родные и Любимые» представители семьи Каретниковых.Министр спорта области Олег Дубовенко поприветствовал участников и подчеркнул, что фестиваль становится традицией, объединяющей детей и родителей. Ведь именно в семье ребенку прививается любовь к занятиям физической культурой и спортом.По итогам фестиваля Олег Александрович вручил дипломы победителей и спортивный инвентарь всем участникам - каждая команда стала лучшей в одной из номинаций.