28 человек представят Саратовскую область на II Съезде Движения Первых

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На Международной выставке-форуме «Россия» с 30 января по 1 февраля состоится II Съезд Движения Первых. На нём вместе со взрослыми активисты Движения решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы.Более трёх тысяч человек из всех регионов страны станут участниками специальной программы и определят приоритетные направления развития Движения. Делегация области – одна из самых многочисленных в стране. В её состав входят 28 делегатов – участников и наставников, а также победителей и финалистов всероссийских конкурсов и проектов.«Одно из главных слов II Съезда Движения Первых – команда. За целый год большая команда Движения проделала огромную работу на результат. Теперь нам предстоит внести изменения, скорректировать планы и выстроить вектор на весь год вперёд. И важно, что это будут делать сами активисты, Первые, которые уже имеют множество идей. Ведь один из смыслов Движения - «не вместо, а вместе», – отметила руководитель делегации, председатель совета регионального отделения Движения Первых Саратовской области Анна Попова.II Съезд станет пространством для детей, родителей и наставников и объединит более трёх тысяч человек из 89 регионов России.Участников II Съезда ждёт насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия».«В рамках Года семьи участники съезда разработают совместную деятельность семейного сообщества «Родные-Любимые» и поделятся собственным опытом. В рамках основных направлений деятельности Движения Первых участники ближе познакомятся с текущими проектами и примут участие в интерактивных, развлекательных и полезных форматах программы съезда», - рассказала председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.Церемония открытия II Съезда состоится 30 января. 31 января пройдет заседание Съезда Движения Первых, а также заседание Научно-методического совета Движения. Церемония закрытия Съезда запланирована на 1 февраля.