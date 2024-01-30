За первый месяц службы на СВО контрактники получают не менее 450 тысяч рублей

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«На сегодняшний момент у нас очень много людей, которые изъявляют желание служить, заключить контракт и участвовать в специальной военной операции. Мотивация у всех разная: по большей части - это защита Родины и помощь своим же товарищам, которые находятся на специальной военной операции», - рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Виталий Федоров.Контракт могут заключать мужчины и женщины от 18 лет, признанные годными медицинской комиссией. Наличие срочной службы в армии необязательно.«На первом этапе люди обращаются в военные комиссариаты. Те, кто хочет заключить контракт на службу с Министерством обороны, проходят у себя в районе медицинскую комиссию, оформляют личное дело и прибывают к нам. Здесь они подписывают типовые контракты, и мы их уже распределяем по воинским частям. Соответственно у них есть время, чтобы собраться, через два-три дня они уже убывают в составе команды», - отметил офицер.В пункте отбора также напомнили, что военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от одного года и более. Для военнослужащих предусмотрены ежемесячное денежное довольствие и единовременные выплаты.Напомним, подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.По информации пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова