В этом году в 5 муниципалитетах будут построены универсальные спортивные площадки

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В рамках турнира в 2023 году победили три команды из Саратова, две команды из Озинского района, по одной команде из Александрово-Гайского, Пугачевского, Федоровского районов.В муниципалитетах совместно со спортивным сообществом подобрали места под новые площадки. В этом году они будут построены:-с. Александров Гай, ул. Виннермана, 49;-р.п. Озинки, ул. Молодежная, 4 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);-р.п. Мокроус, ул. Советская, 3;-г. Пугачев, ул. Топорковская, 40;-г. Саратов, ул. Державинская, 10 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);-г. Саратов, 1-й Соколовогорский пр., 1.Аналогичное решение по возведению площадок приняли и для победителей по хоккейному турниру среди дворовых команд "Золотая шайба". На областном уровне соревнования стартуют в начале февраля. Команды, занявшие первые места, повезут домой не только кубки, но и сертификаты на новые хоккейные коробки. Кроме того, с этого года введены дополнительные поощрения для тренеров команд-победителей.