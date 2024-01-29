В этом году в 5 муниципалитетах будут построены универсальные спортивные площадки
Этого добились юные спортсмены, которые победили в прошлом году в областных соревнованиях по футболу среди дворовых команд. Такой дополнительный приз ввели два года назад.
В рамках турнира в 2023 году победили три команды из Саратова, две команды из Озинского района, по одной команде из Александрово-Гайского, Пугачевского, Федоровского районов.
В муниципалитетах совместно со спортивным сообществом подобрали места под новые площадки. В этом году они будут построены:
-с. Александров Гай, ул. Виннермана, 49;
-р.п. Озинки, ул. Молодежная, 4 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);
-р.п. Мокроус, ул. Советская, 3;
-г. Пугачев, ул. Топорковская, 40;
-г. Саратов, ул. Державинская, 10 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);
-г. Саратов, 1-й Соколовогорский пр., 1.
Аналогичное решение по возведению площадок приняли и для победителей по хоккейному турниру среди дворовых команд "Золотая шайба". На областном уровне соревнования стартуют в начале февраля. Команды, занявшие первые места, повезут домой не только кубки, но и сертификаты на новые хоккейные коробки. Кроме того, с этого года введены дополнительные поощрения для тренеров команд-победителей.
В рамках турнира в 2023 году победили три команды из Саратова, две команды из Озинского района, по одной команде из Александрово-Гайского, Пугачевского, Федоровского районов.
В муниципалитетах совместно со спортивным сообществом подобрали места под новые площадки. В этом году они будут построены:
-с. Александров Гай, ул. Виннермана, 49;
-р.п. Озинки, ул. Молодежная, 4 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);
-р.п. Мокроус, ул. Советская, 3;
-г. Пугачев, ул. Топорковская, 40;
-г. Саратов, ул. Державинская, 10 (одна большая площадка с футбольным полем с искусственным покрытием);
-г. Саратов, 1-й Соколовогорский пр., 1.
Аналогичное решение по возведению площадок приняли и для победителей по хоккейному турниру среди дворовых команд "Золотая шайба". На областном уровне соревнования стартуют в начале февраля. Команды, занявшие первые места, повезут домой не только кубки, но и сертификаты на новые хоккейные коробки. Кроме того, с этого года введены дополнительные поощрения для тренеров команд-победителей.