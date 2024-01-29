Саратовская молодежь провела флэшмоб в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтерской Роты Боевого Братства», «Российских студенческих отрядов», «Движения Первых», «Волонтеров Победы», волонтеры «Молодежь плюс» провели флэшмоб в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Акцию поддержали студенты СГУ, СГЮА, СГТУ, Поволжского института управления – филиала РАНХиГС, СГМУ, а также средних специальных учебных заведений: Медколледжа, Колледжа промышленного и автосервиса, Колледжа кулинарных искусств, Архитектурно-строительного колледжа, Техникума железнодорожного транспорта.Молодые люди выстроились в цифру 80 и растянули 100-метровую Георгиевскую ленту, выразив уважение к героическому подвигу советского народа, который встал на защиту своей страны во время Великой Отечественной войны.«Мы никогда не забудем тех, кто защитил нашу страну и мир от коричневой чумы. Георгиевская лента стала настоящим мостом между прошлым и настоящим, напоминая нам о важности сохранения мира и единства. В настоящее время российские военнослужащие борются с неонацистами, а мы – саратовская молодежь, волонтеры стараемся оказывать всю необходимую помощь фронту. Спасибо всем, кто защищал и защищает нашу общую Родину!», - заявил участник специальной военной операции, региональный координатор МГЕР Сергей Драгунов.«Сегодня мы собрались в самом сердце Саратова, чтобы почтить память воинов освободителей и жителей осаждённого, но не сломленного Ленинграда. Развернули 100-метровую георгиевскую ленту, как символ мужества и отваги», - рассказывает командир регионального отделения Волонтёрской роты Боевого Братства Михаил Сегеда.Инициатором мероприятия выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».