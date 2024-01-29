Участникам исторического форума рассказали "80 фактов о блокаде"

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В день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» прошло мероприятие Российского общества «Знание».На встрече говорили о подвиге жителей блокадного Ленинграда, о бомбардировках и артобстрелах, о нормах питания и снабжении по «Дороге жизни», о героически павших и эвакуированных. Участники исторического форума побывали на экскурсии по новой тематической выставке мультимедийного исторического парка “Россия – Моя история” - “80 фактов о блокаде”, экспозиция которой рассказывает о жизни и подвигах жителей блокадного города.С 24 по 30 января во всех 89 регионах страны Российское общество «Знание» проводит мероприятия к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Саратовская область активно присоединилась к ним. Десятки лекций, просмотр кинофильмов и сюжетов блокады – все это стало предметом обсуждения лекторов и обучающихся, каждый из которых смог увидеть события того периода Великой Отечественной войны.«События этого периода показали, как важно в дни испытаний сохранять оптимизм и волю, помогать ближнему и быть солидарным со своим народом. Сегодня мы должны уважительно относиться к истории страны, чтобы сохранить память о тех годах и не допустить повторения подобного в будущем», - отметила директор филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.Обращаясь к участникам встречи заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов отметил, что Вторая мировая война была очень жестокой, но тот ужас, который пришлось пережить блокадному Ленинграду, не пережил больше никто. Боролись все: и солдаты в окопах, и каждый житель блокадного города."Подвиг защитников и жителей Ленинграда вдохновил не только все население нашей страны, их подвиг вдохновил всех в мире, кто боролся и борется с фашизмом. Он показал силу нашего народа, объединив одной идеей практически весь мир", - подчеркнул Михаил Орлов.