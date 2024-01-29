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На стенде региона на Международной выставке-форуме «Россия» состоялись презентации профессиональных клубов

Новости
На стенде региона на Международной выставке-форуме «Россия» состоялись презентации профессиональных клубов


Представители баскетбольного клуба "Автодор" рассказали о команде и провели тематическую викторину. Юным посетителям выставки предстояло ответить на несколько вопросов на баскетбольную тематику и поближе познакомиться с командой.

Кроме того, участники викторины получили сувениры и возможность сделать фото в спортивной форме «Автодора».

«Наша цель - познакомить гостей выставки с нашим баскетбольным клубом «Автодор», рассказать о знаковых моментах его истории, представить воспитанников, которые достигли высоких результатов. Мы хотим привить детям любовь к этому виду спорта. Очень понравилось живое общение. Ребята приняли активное участие в нашей викторине и с энтузиазмом отвечали на вопросы», - поделился представитель команды Илья Панкратов.

Также на стенде Саратовской области представители хоккейного клуба "Кристалл" провели для гостей выставки целую серию викторин.

Сразу два посетителя стали обладателями главного приза - спортивной игровой фуфайки. Участники викторины, правильно ответившие на вопросы, получили на память шайбы и сувенирные клюшки.

«Наша викторина прошла с интересом, участие в ней приняли представители всех возрастов. Могу признаться, я даже не ожидал такого высокого уровня знаний. Мы не только изучили прошлое Саратовского хоккея, но и узнали современные тенденции», - рассказал пресс-атташе хоккейного клуба «Кристалл» Андрей Григорьев.

Одним из обладателей главного приза стал житель Пензы Александр Малофеев: «Этот приз для меня очень много значит. У меня средний внук занимается хоккеем и мечтает получить такую амуницию. Выиграть приз мне позволили знание хоккея, любовь к этому виду спорта, любовь к Саратову и Пензе», - отметил он.

Гостям выставки рассказали о гандболе и истории клуба, наиболее активные участники спортивной викторины получили памятные подарки от саратовского клуба и билеты на московский матч команды. Игроки пообщались с посетителями, провели небольшую фотосессию и раздали автографы.