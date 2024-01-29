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Саратовские ветераны и студенты проверили знания о Великой Отечественной войне

Новости
Саратовские ветераны, участники локальных войн, студенты, школьники и кадеты приняли участие в тестировании, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Саратовские ветераны и студенты проверили знания о Великой Отечественной войне


Для участников подготовили 30 вопросов о событиях, произведениях искусства, Героях Советского Союза, имеющих отношение к освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Евгений Усков отметил: «История Великой Отечественной войны наполнена героическими подвигами советского народа: форсирование Днепра, Московская битва, Штурм Берлина. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады – особая дата. Этот день напоминает нам о том, что даже в самые страшные времена человеческое достоинство и сила духа могут преодолеть любые трудности».

По окончании теста всем участникам выдали сертификаты.