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Саратовская область – участник пилотного федерального проекта «Земля для туризма»

Новости
Саратовская область – участник пилотного федерального проекта «Земля для туризма»


Пилотный проект «Земля для туризма» запущен и реализуется Росреестром в 40 субъектах РФ. Его основной целью является вовлечение земли в туристический оборот. В 2023 году было заключено соглашение между Росреестром и Правительством Саратовской области, позволяющее определить территории, имеющие туристский потенциал, с целью их дальнейшего развития.

На публичной кадастровой карте России pkk.rosreestr.ru появилась специальная вкладка «Земля для туризма», позволяющая ознакомиться с расположением того или иного участка относительно объектов инфраструктуры, культурно-исторических и природных достопримечательностей. Преимуществом платформы является возможность оценки инвестиционной привлекательности участков по ряду критериев с использованием единого ресурса. На данный момент в реестре содержится информация о 29 земельных участках и 17 объектах туристского интереса (музеи, памятники, парки и т.п.).

В 2023 году министерством были инициированы и внесены изменения в статью 16 Закона Саратовской области «О земле», позволяющие предоставлять земельные участки в аренду без торгов в целях размещения объекта отдыха и рекреации на основании распоряжения губернатора. В текущем году вышло первое распоряжение о предоставлении земельного участка без торгов ООО «Глэмпинг-парк «Экспедиция» в Хвалынском муниципальном районе для строительства 15 модулей. На сегодняшний день в министерство поступило 10 заявок от предпринимателей.

«Еще одной мерой поддержки предпринимателей стала возможность получения денежных средств в фонде микрокредитования региона для строительства и реконструкции объектов туристской отрасли под 1% на 3 года. Также нами был проведен аудит 12 муниципальных образований области на наличие земельных участков, подходящих для реализации туристических проектов. В текущем году работы в данном направлении будут продолжены», - отметил заместитель министра культуры области Константин Сергеев.