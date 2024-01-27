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20 бизнес-миссий саратовских компаний пройдут в этом году

Новости
Министр экономического развития области Андрей Разборов и директор регионального Центра поддержки экспорта Анна Ершова рассказали о поддержке МСП-экспортеров, реализуемой в Саратовской области.


Центром поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, оказывается целый комплекс услуг, позволяющий облегчить процесс выхода компаний на внешние рынки, сократить время и финансовые затраты.

«В 2023 году Центром было оказано более 1700 услуг бизнесу. Саратовские предприниматели выезжали с бизнес-миссией в Узбекистан, Турцию, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. С деловым визитом область посетили делегации из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Китая. Организовано участие региональных компаний в 10 международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и за рубежом. По итогам прошлого года заключено 42 экспортных контракта на общую сумму 18,2 млн долларов США», - рассказал министр.

2023 год был активным на сотрудничество с зарубежными партнерами и участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях.

Саратовская область принимала участие в значимых международных мероприятиях, таких как Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани, XXVI Петербургский международный экономический форум, второй Саммит и экономическом форум «Россия – Африка» в Санкт–Петербурге.

Также министр отметил значимую роль Торговых представительств России за рубежом: «Это важный инструмент поддержки экспортно ориентированного бизнеса и регионов в целом. В прошлом году особенно плотно сотрудничали с Торговыми представительствами РФ в Республиках Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. В результате было заключено 15 контрактов на сумму 1,4 млн долларов США».

Что касается текущего года, то, по словам Андрея Разборова, продолжится работа в формате бизнес-миссий и конгрессно-выставочной деятельности, которые показали свою эффективность.

«Эти форматы работы являются действенными инструментами для установления деловых контактов, расширения рынков сбыта, привлечения инвестиций и продвижения региона как надежного партнёра в международном бизнесе. По запросу предпринимателей будут организованы 20 бизнес-миссий в 13 стран, в числе которых Объединённые Арабские Эмираты, Китай, Турция, Иран, Египет. Саратовские компании представят свою продукцию на международных конгрессно-выставочных площадках в Москве, Белоруссии и Узбекистане. Заявки на получение этих мер поддержки экспортеры могут подать уже сейчас», - подчеркнул министр.