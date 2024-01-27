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Саратов примет Кубок России по прыжкам в воду

Новости / Главное в спорте
Саратов примет Кубок России по прыжкам в воду


С 31 января по 4 февраля в Саратове во Дворце водных видов спорта состоится BetBoom Кубок России по прыжкам в воду.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны. В их числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер и многие другие.

Саратовскую область в турнире представят Егор Лапин, Александра Бибикина, Елена Черных, Юлия и Алина Макаровы, Анастасия Зинина, Максим Самарин, Семен Михайлов, Егор Журавлев, Константин Лукин.

Соревнования пройдут в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3м и с вышки 10м;
в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10м;
а также в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10м.
В Кубке будет разыграно 12 комплектов наград.

Ежедневно финальная часть BetBoom Кубка России будет транслироваться в прямом эфире на каналах холдинга «МАТЧ!», а также в социальной сети «Вконтакте».

Следите за новостями. Расписание соревновательных дней появится совсем скоро на страницах министерства спорта.