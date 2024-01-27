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Студенты навестили ветерана Великой Отечественной Войны

Новости
Студенты навестили ветерана Великой Отечественной Войны


В преддверии 80-й годовщины снятия полного снятия блокады Ленинграда первичное отделение Движения Первых Саратовского архитектурно-строительного колледжа навестили ветерана Великой Отечественной Войны, участника прорыва блокадного кольца Петра Дмитриевича Колчина.

Когда началась война, Петру Дмитриевичу не было еще и 17 лет. Вместе с другими сельскими юношами и девушками Петр пошел учиться на токаря. Вскоре его перевели в училище, где готовили железнодорожников - они, как оказалось, были еще нужней.

В составе своего подразделения молодой железнодорожник принимал участие в самых крупных операциях и сражениях Великой Отечественной войны: прорыве блокады Ленинграда, Курской битве, операции «Багратион», битве за Берлин. Дважды был тяжело ранен и один раз контужен.

В ходе встречи ветеран поделился воспоминаниями о тех временах, рассказал о своей семье и однополчанах. Также было упомянуто множество интересных фактов тех страшных событий. То, как люди выживали и пытались всеми способами защитить свою Родину.

Петр Дмитриевич награждён множеством наград и медалей, которые волонтеры с большим удовольствием рассматривали.

Встреча прошла в дружеской обстановке и оставила приятные и теплые впечатления.