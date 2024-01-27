За год в Саратове газифицировали 61 СНТ

просмотров: 143

В 2023 году в Саратове для газификации 61 садоводческого некоммерческого товарищества построили 23,3 км распределительных газопроводов и установили 19 пунктов редуцирования газа. Работы выполнил «Саратовгаз». Строительство объектов создало условия для подключения к природному газу более 5 тысяч домовладений.Садоводческие товарищества активно используют возможности догазификации, инициированной президентом Владимиром Путиным. За время реализации социального проекта газовая компания построила более 54 км газопроводов до границ 75 СНТ.Напомним, догазификация позволяет жителям бесплатно подвести газ к границе садоводческого или дачного товарищества в газифицированном населенном пункт. Дальше по территории товарищества трубы прокладываются за счет собственников участков.Все вопросы по теме можно задать специалистам через «Госуслуги. Решаем вместе»: специальный виджет на сайте минпромэнерго, а также в группах в соцсетях: https://vk.com/minprom64, https://ok.ru/minprom64, где обращения зафиксирует система «Инцидент Менеджмент» и направит для ответа.