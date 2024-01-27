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В Саратове и Энгельсе продолжается уборка снега и наледи
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове и Энгельсе продолжается уборка снега и наледи

Новости
Ночью в Саратове в работах по уборке снега и наледи была задействована 231 единица специализированной техники


К этому часу очищены улицы Чапаева, Московская, Зарубина, Симбирская, Тульская, Маркина, Соколова, Лермонтова, Первомайская, Вольская, Шелковичная, Тархова, Мира и другие.

Ночью в Ленинском районе 14 рабочих по благоустройству и 34 единицы техники проводили работы по очистке и обработке тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов, проезжей части дорог, а также по погрузке и вывозу снега по ул. Ипподромная, 2-й Международный проезд, Тархова, Мира, Трофимовская, Щорса, Антонова, Чехова и т.д.

В Заводском районе работы проводились на ул. Химической, Тульской, Маркина, Огородной и по др. адресам.

В Кировском районе в мероприятиях по уборке снега, механизированной посыпке дорожного полотна и тротуаров было задействовано 34 единицы специализированной техники. Работы проведены по улицам Чапаева, Московская, Университетская/ им. Зарубина В.С., Симбирская и др.

В Октябрьском районе 19 единиц техники было задействовано в работах по приведению в порядок дорог и тротуаров по улицам Политехническая, Клочкова, 2-я Садовая (участок от ул. Моховая до ул. Песчаная), Хользунова, Пугачева и другим.

В Волжском районе выполнены работы по очистке дорог и пешеходных зон по улицам Первомайская, Соколовая, Радищева, Чернышевского, Лермонтова, Мичурина, Мясницкая, Соколовогорская и в пос. Юбилейный. В ночное время суток было задействовано 32 единицы спецтехники.

Во Фрунзенском районе проводились работы по очистке и механизированному подметанию и обработке противогололедными материалами тротуаров, вывозу снега по улицам Дзержинского, проспект имени Петра Столыпина, Университетская, Б.Садовая, Шелковичная, Свинцовая, Б. Казачья, Сакко и Ванцетти, Театральная, Радищева, Яблочкова; по расширению дорожного полотна по улицам Белоглинская , Вокзальная, 16-й Белоглинский пр, Университетская, Мичурина, Советская, Пугачева.

Ночью в Гагаринском районе Саратова шла уборка снега и посыпка дорог песко-соляной смесью. Работы велись на автоподъездах, улицах и тротуарах в населенных пунктах.

В Энгельсе днем 25 января и в ночь на 26 января коммунальные службы продолжали уборку городских территорий.

По заданным маршрутам производились подметание и сгребание снежных масс, обработка противогололедными средствами. Использовано 182 тонны песко-соляной смеси. Всего вывезено 1996м³ снега.