В Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года  

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Сегодня в ГАОУ СО «Инженерный лицей» совместно с председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования области Алексеем Федоровым ознакомился с прохождением первого этапа олимпиады по биологии.Региональный этап олимпиады по дисциплине проходит в два дня и включает выполнение не только теоретических, но и практических заданий. В сегодняшнем мероприятии принимают участие 105 учащихся со всей области. Прошедшие во второй этап продолжат борьбу за победу 27 января в Вавиловском университете. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм.В тоже время, в центре одаренных детей «Галактика64» на базе Инженерного лицея, продолжают действовать профильные смены по математике и обществознанию. Участники олимпиады, прибывшие из дальних районов области и участники профильных смен, проживают в общежитии, расположенном на третьем этаже лицея. Пообщался с участниками профильной математической смены - ребята рассказали, что их дни проходят в интенсивном режиме: экскурсии, активные мероприятия и настольные игры.Также осмотрел мастерские высоких технологий и лабораторию прототипирования, в которой были продемонстрированы лазерный станок для резки и гравировки материалов, фрезерный ЧПУ станок для обработки металла, вышивальный ЧПУ станок станки для ручной обработки конструкционных материалов. Современное оборудование подготовлено к использованию в учебном процессе для участников профильных смен, обучающихся инженерного лицея и других образовательных учреждений области.