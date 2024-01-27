27 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 26 января
Саратовская область – участник пилотного федерального проекта «Земля для туризма»
17:00 | 26 января
20 бизнес-миссий саратовских компаний пройдут в этом году
15:00 | 26 января
Саратов примет Кубок России по прыжкам в воду
14:00 | 26 января
Студенты навестили ветерана Великой Отечественной Войны
13:00 | 26 января
За год в Саратове газифицировали 61 СНТ
12:00 | 26 января
В Саратове и Энгельсе продолжается уборка снега и наледи
11:00 | 26 января
В Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года  
10:00 | 26 января
В Энгельсе идет переработка елок на шредере для получения техногрунта и древесной щепы
09:00 | 26 января
Взаимная торговля Саратовской области с Китаем выросла на 52,6%
18:00 | 25 января
В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года  

Новости
Стартовал региональный этап олимпиады 10 января с французского языка, а завершится 29 февраля основами безопасности жизнедеятельности. Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам.

В Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года  

Сегодня в ГАОУ СО «Инженерный лицей» совместно с председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования области Алексеем Федоровым ознакомился с прохождением первого этапа олимпиады по биологии.  

Региональный этап олимпиады по дисциплине проходит  в два дня и включает выполнение не только теоретических, но и практических заданий. В сегодняшнем мероприятии принимают участие 105 учащихся со всей области. Прошедшие во второй этап продолжат борьбу за победу 27 января в Вавиловском университете. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм.  

В тоже время, в центре одаренных детей «Галактика64» на базе Инженерного лицея, продолжают действовать профильные смены по математике и обществознанию. Участники олимпиады, прибывшие из дальних районов  области  и участники профильных смен, проживают в общежитии, расположенном на третьем этаже лицея. Пообщался с участниками профильной математической смены - ребята рассказали, что их дни проходят в интенсивном режиме: экскурсии, активные мероприятия и настольные игры.
  
Также осмотрел мастерские высоких технологий и лабораторию прототипирования, в которой были продемонстрированы лазерный станок для резки и гравировки материалов, фрезерный ЧПУ станок для обработки металла, вышивальный ЧПУ станок станки для ручной обработки конструкционных материалов. Современное оборудование подготовлено к использованию в учебном процессе для участников профильных смен, обучающихся инженерного лицея и других образовательных учреждений области.