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В Энгельсе идет переработка елок на шредере для получения техногрунта и древесной щепы

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На территории Энгельсского мусоросортировочного комплекса идет переработка елок при помощи специального шредера для получения техногрунта и древесной щепы.



Древесина и хвойный лапник поступают на полигон в течение всего января.

«Обычно жители оставляют новогодние елки до Рождества, но последние две недели идет самое активное поступление. До конца этого месяца и даже до начала февраля их будут привозить на МСК. Мы принимаем деревья на площадке КГО и подвергаем их обработке, в результате получаем щепу, которая поступает в цех компостирования, а затем масса проходит через просеиватель и получается техногрунт. Его в дальнейшем используем для укрытия ТКО на карте полигона», - рассказал представитель Регоператора, Павел Глазунов, начальник производственного участка г. Энгельса.

В Саратовской области реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня коммунальная инфраструктура Саратовской области состоит из трех основных мусоросортировочных комплексов, расположенных в Саратове, Энгельсе и Балакове, 20 мусороперегрузочных станций и 10 лицензированных полигонов общей мощностью более одного миллиона тонн в год.

Современная технология сортировки позволяет извлекать из общего потока более двадцати видов вторсырья, включая картон, пластик, металл и стекло. Эти материалы отправляются на переработку, что значительно снижает долю их захоронения. На Энгельсском комплексе самый большой объем извлекаемых вторичных ресурсов – 61% среди трех МСК», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

За 2023 год цифры по обработке и утилизации превысили плановые показатели. В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» закуплены почти пять тысяч цветных контейнеров, которые предназначены для раздельного сбора мусора.

«Развитие системы раздельного сбора только начинает приживаться в нашем регионе. Мы пока делаем первые шаги в этом направлении, но уверен, что население нашей области с радостью примет идею раздельного сбора и активно в него включится. Со временем вся Саратовская область перейдет на раздельный сбор мусора», - уверен министр.