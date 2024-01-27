Взаимная торговля Саратовской области с Китаем выросла на 52,6%

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«В 2023 году внешнеторговый оборот Саратовской области по прогнозной оценке увеличится на 2,6% по сравнению с 2022 годом. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта региона прогнозируется на уровне более 97%», - рассказал министр.Торговыми партнерами являлись более 100 стран мира. Крупнейшие из них при экспорте: Турция, Бразилия, Иран, Казахстан, Узбекистан. При импорте: Китай, Турция, Беларусь, Индия, Казахстан.Также Андрей Разборов отметил, что существенно выросла взаимная торговля с давними партнерами – Киргизией на 16,8%, Узбекистаном на 18%, Мексикой в 3,5 раза, Объединенными Арабскими Эмиратами в 2,4 раза, Китаем на 52,6%.«Остаётся высокой доля в несырьевом неэнергетическом экспорте России таких товаров, как нитрилы, соли фосфатных кислот, электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, пневматический и электроинструмент. Хорошую динамику продаж демонстрируют также масложировая продукция, зерно, продукты неорганической химии. Есть спрос на черные металлы, удобрения», - озвучил министр экономики.Экспорт по прогнозной оценке составил более 19% ВРП области, для сравнения - 16,4% составляет доля экспорта в ВРП в 2022 году.Министр отметил, что с точки зрения бюджетного эффекта, поддержка экспорта – одно из самых выгодных направлений: «Объем налогов, поступивших в консолидированный бюджет области от предприятий-экспортеров за 10 месяцев 2023 года, составил 18,3 млрд рублей или более 154% к аналогичному периоду прошлого года. Это порядка 14% доходной части регионального бюджета».Доля работников предприятий экспортеров от общей среднесписочной численности работников региона составляет 13,2%, численность занятых – более 76 тыс. человек из них за 10 месяцев 2023 года было создано более 5 тыс. новых рабочих мест.«Последние данные лучшим образом иллюстрируют важность развития экспортной деятельности», - подчеркнул министр.Также глава министерства экономического развития области озвучил планы развития ВЭД на 2024 год: «Наша основная задача на этот год – рост несырьевого неэнергетического экспорта Саратовской области до 2,9 млрд долларов США. В страновом разрезе значительные резервы видим в наращивании сотрудничества с нашими ключевыми партнерами - странами СНГ, особенно государствами Евразийского экономического союза. Новые контуры развития торгово-экономических отношений представляют страны Азии, Африки и Ближнего Востока».