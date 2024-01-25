В Саратовской области –одна из самых низких инфляций в ПФО
По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре в Приволжском федеральном округе (ПФО) годовая инфляция не изменилась (7,19%) и осталась ниже, чем по России в целом (7,42%), отмечают в Банке России.
Росту инфляции препятствовал эффект высокой сравнительной базы в сфере услуг. В то же время сохранение высокого спроса позволило производителям многих товаров продолжить переносить возросшие издержки в цены.
Наиболее подорожавшим продуктом стали яйца. В регуляторе отмечают, что спрос на яйца оставался стабильно высоким, а возможности расширения их выпуска были ограничены из-за напряженной ситуации с птичьим гриппом. Кроме того, птицефабрики продолжили переносить возросшие издержки в стоимость яиц. Из-за нехватки сотрудников предприятия повышали зарплаты. Также возросла стоимость грузоперевозок. Как следствие, в декабре яйца дорожали в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.
Инфляция в регионах Приволжского федерального округа:
Марий Эл - 8,92%
Кировская область - 8,08%
Пермский край - 7,74%
Самарская область - 7,49%
Ульяновская область - 7,46%
Удмуртия - 7,44%
Чувашия - 7,26%
Оренбургская область - 7,25%
Татарстан - 7,06%
Нижегородская область - 6,90%
Башкортостан - 6,87%
Пензенская область - 6,86%
Саратовская область - 6,64%
Мордовия - 5,73%