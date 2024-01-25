В Саратовской области –одна из самых низких инфляций в ПФО

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Росту инфляции препятствовал эффект высокой сравнительной базы в сфере услуг. В то же время сохранение высокого спроса позволило производителям многих товаров продолжить переносить возросшие издержки в цены.Наиболее подорожавшим продуктом стали яйца. В регуляторе отмечают, что спрос на яйца оставался стабильно высоким, а возможности расширения их выпуска были ограничены из-за напряженной ситуации с птичьим гриппом. Кроме того, птицефабрики продолжили переносить возросшие издержки в стоимость яиц. Из-за нехватки сотрудников предприятия повышали зарплаты. Также возросла стоимость грузоперевозок. Как следствие, в декабре яйца дорожали в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.Инфляция в регионах Приволжского федерального округа:Марий Эл - 8,92%Кировская область - 8,08%Пермский край - 7,74%Самарская область - 7,49%Ульяновская область - 7,46%Удмуртия - 7,44%Чувашия - 7,26%Оренбургская область - 7,25%Татарстан - 7,06%Нижегородская область - 6,90%Башкортостан - 6,87%Пензенская область - 6,86%Саратовская область - 6,64%Мордовия - 5,73%