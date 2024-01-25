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В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП

Новости
В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП


Информацию о доступном имуществе различных форм собственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе на Цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через «Госуслуги». Формированием реестра имущества занимается Корпорация МСП.

В настоящее время в базе собрано более 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. С помощью нового сервиса на Цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. Сейчас таких объектов более 300.

«Всего за две недели работы сервиса уже более 7 тыс. раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На Цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При разработке сервиса «Имущество для бизнеса» упор был сделан на простоту, удобство и скорость поиска. Подобрав объект по нужным критериям, предпринимателю не надо разбираться, на какой электронной площадке пройдут конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет свою ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Для подбора необходимого имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования списка объектов.

Воспользоваться новым сервисом на Цифровой платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица. При этом в каталоге есть имущество, которое доступно на торгах только предпринимателям, входящим в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым, крупные компании к этим торгам не допускаются. Такие объекты отмечены специальными ярлыками в каталоге.

Напомним, Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. В числе ее задач — повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.