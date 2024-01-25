В Саратовской области льготы для многодетных семей приведут в соответствие с Указом Президента

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Роман Бусаргин на заседании регионального правительства напомнил, что 2024-й год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи.Несколько дней назад был подписан Указ Президента, закрепляющий статус многодетных семей. Губернатор поручил заместителю Председателя Правительства области Сергею Егорову привести в соответствие с документом все действующие региональные меры поддержки многодетных семей. Также необходимо проанализировать, как на практике работает новая льгота по 100-процентной компенсации оплаты за детский сад.«Мера введена недавно для поддержки наших жителей. Мне поступает информация, что далеко не все этой льготой решили воспользоваться. Разберитесь в причинах и, если есть какие-то проблемы, предложите в кратчайшие сроки алгоритм их решения», - поручил губернатор.