В Год семьи в области планируется открытие очередного пункта проката предметов для ухода за детьми до трех лет

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По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи.В Саратовской области при центрах социальной помощи семье и детям «Семья» продолжается работа пунктов проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми до трех лет. Такая мера поддержки появилась благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.На сегодняшний день услуги оказывают три пункта: в Саратове, в Балашовском и Балаковском районах.В этом году планируется открытие пункта проката в Энгельсском районе при центре «Семья».Цель данной услуги - помочь семьям с невысоким доходом. Семьи могут взять напрокат детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, манежи, столики для пеленания и другие необходимые вещи.«Услугами пунктов проката по итогам 2023 года воспользовались 117 семей. Всего за время работы услугами пунктов проката воспользовались 374 семьи, состоящие на обслуживании в центрах социальной помощи», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.Все семьи отмечают удобство предоставления данной меры поддержки. Им не приходится покупать крупногабаритные вещи, которые нужны только на определенный период – всегда во временное пользование можно взять, например, стульчик для кормления или манеж.