В Год семьи в области планируется открытие очередного пункта проката предметов для ухода за детьми до трех лет
По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи.
В Саратовской области при центрах социальной помощи семье и детям «Семья» продолжается работа пунктов проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми до трех лет. Такая мера поддержки появилась благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
На сегодняшний день услуги оказывают три пункта: в Саратове, в Балашовском и Балаковском районах.
В этом году планируется открытие пункта проката в Энгельсском районе при центре «Семья».
Цель данной услуги - помочь семьям с невысоким доходом. Семьи могут взять напрокат детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, манежи, столики для пеленания и другие необходимые вещи.
«Услугами пунктов проката по итогам 2023 года воспользовались 117 семей. Всего за время работы услугами пунктов проката воспользовались 374 семьи, состоящие на обслуживании в центрах социальной помощи», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.
Все семьи отмечают удобство предоставления данной меры поддержки. Им не приходится покупать крупногабаритные вещи, которые нужны только на определенный период – всегда во временное пользование можно взять, например, стульчик для кормления или манеж.