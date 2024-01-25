В регионе будет капитально отремонтировано 7 медицинских учреждений
В этом году продолжится ремонт и переоснащение районных больниц, строительство городских поликлиник. Об этом на заседании Правительства области напомнил губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что в планах модернизация объектов в Дергачевском, Ровенском, Балашовском, Хвалынском, Лысогорском, Алгайском районах. Кроме того, в этом году будет приобретено 1802 единицы медицинского оборудования, в том числе 9 единиц тяжелого оборудования.
«Думаю, не надо объяснять, что с ростом обязательств возрастает и ответственность профильного зампреда, министра, глав районов, главных врачей и подрядчиков. Нельзя затягивать подготовку проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур», - отметил Роман Бусаргин.
Два учреждения во время проведения ремонта не смогут полноценно принимать пациентов. Речь идет о стационаре на 85 коек в Дергачах и об участковой больнице в селе Родничок Балашовского района. Губернатор поручил министру здравоохранения Олегу Костину подготовить альтернативную базу с дневным стационаром, укомплектованную специалистами, куда смогут обращаться местные жители за медицинской помощью.
«Думаю, не надо объяснять, что с ростом обязательств возрастает и ответственность профильного зампреда, министра, глав районов, главных врачей и подрядчиков. Нельзя затягивать подготовку проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур», - отметил Роман Бусаргин.
Два учреждения во время проведения ремонта не смогут полноценно принимать пациентов. Речь идет о стационаре на 85 коек в Дергачах и об участковой больнице в селе Родничок Балашовского района. Губернатор поручил министру здравоохранения Олегу Костину подготовить альтернативную базу с дневным стационаром, укомплектованную специалистами, куда смогут обращаться местные жители за медицинской помощью.