В регионе будет капитально отремонтировано 7 медицинских учреждений

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«Думаю, не надо объяснять, что с ростом обязательств возрастает и ответственность профильного зампреда, министра, глав районов, главных врачей и подрядчиков. Нельзя затягивать подготовку проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур», - отметил Роман Бусаргин.Два учреждения во время проведения ремонта не смогут полноценно принимать пациентов. Речь идет о стационаре на 85 коек в Дергачах и об участковой больнице в селе Родничок Балашовского района. Губернатор поручил министру здравоохранения Олегу Костину подготовить альтернативную базу с дневным стационаром, укомплектованную специалистами, куда смогут обращаться местные жители за медицинской помощью.