Специалисты госветслужбы приступили к профилактическим ветеринарным мероприятиям

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Данные мероприятия проводятся перед выводом скота на пастбищное содержание и включают вакцинацию животных против заразных болезней и отбор проб крови для проведения диагностических исследований поголовья на инфекционные болезни.Кроме того, важным направлением остается информационно-разъяснительная работа с населением о профилактике опасных инфекционных заболеваний животных. Информирование населения проводится в формате сходов граждан, через средства массовой информации, социальные сети, а также посредством размещения листовок и памяток на информационных стендах.«Все ветеринарно-профилактические мероприятия направлены на недопущение заноса, распространения особо опасных заболеваний и сохранение благополучной эпизоотической обстановки, и, как итог, обеспечение рентабельного развития животноводства в области и предупреждение заболеваний людей от животных и через продукты животноводства», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.